Die e-Zukunft beginnt hier

Und er fährt fort: „Wir verfolgen eine Multi-Energie-Strategie und wissen, wo Ferrari in die Landschaft passt. Ferrari ist schneller als ein traditioneller Automobilhersteller, aber langsamer als ein Technologieunternehmen. Ferrari ist gewissermaßen eine einzigartige Kombination aus beidem. Hightech spricht die rationale Seite, Luxus hingegen die emotionale Seite des Gehirns an und bezieht Tradition und Storytelling mit ein. Wir sind mit beiden Dimensionen in Kontakt.“

Kein gewöhnlicher Automobilhersteller also, und keine gewöhnliche Fabrik. Bezeichnen Sie das neue Gebäude nur nicht als Jahr Null. Ferrari stellt seit 1947 Autos her, und obwohl das Unternehmen äußerst stolz auf das hohe Maß an Handwerkskunst ist, das in jedes Auto aus Maranello einfließt, ist es seit langem auch ein glühender Technologiepionier. Das neue e-Building ist also die Krönung eines über die Jahrzehnte erworbenen Know-hows, während gleichzeitig neue Techniken eingeführt und die Grundlagen für die kommende Ära geschaffen werden. Was den Namen angeht ... anscheinend gibt es einen Grund dafür.

„Es gibt drei ‚E‘, erklärt Davide Abate, Ferrari Chief Technologies and Infrastructures Officer. „Das erste steht für ‚Evolution‘ – Entwicklung – in Bezug auf den Antriebsstrang und die Einführung der vollständigen Elektrifizierung bei Ferrari. Das zweite bezieht sich auf ‚Enviroment‘ – Umwelt. Wir haben unsere Fläche durch die Wiederverwertung alter Industrieflächen vergrößert, und rund 50.000 Quadratmeter wurden komplett neu erschlossen. Schließlich ist da noch ‚Energy‘ – Umwelt. Aber bei der Nachhaltigkeit geht es nicht nur um den Einsatz von Energie, sondern vor allem um unsere Mitarbeiter und darum, wie wir sie am Arbeitsplatz behandeln.“