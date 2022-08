Doch vor seiner letzten Performance auf der Rennstrecke verbrachte er einen Tag damit, einen Ferrari Roma durch die Straßen von Manama, der Hauptstadt von Bahrain, zu fahren. „Weiß ist nicht die Farbe, die einem bei einem Auto aus Maranello als erste in den Sinn kommt“, stellt Arthur mit einem Lächeln fest. „Aber als ich den Roma in dieser speziellen AVUS-Farbe zusammen mit der Innenausstattung in Rosso Ferrari gesehen habe, habe ich meine Meinung geändert.“





Den Roma zu fahren, sagt er, „war eine ganz neue Erfahrung“, die den jungen Rennfahrer erkennen ließ, „wie vielseitig sich ein Auto des Cavallino Rampante anfühlen kann“.





„In den Kurven erschien mir die Lenkung ähnlich präzise wie in einem Einsitzer, so dass ich mir fast so vorkam wie am Steuer meines Formel-3-Autos“, sagte er.