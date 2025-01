Der KC23: Absolut einzigartig

Manchmal werden Ferraris einzigartige SP-Autos nie in der Öffentlichkeit gezeigt. In diesem Fall war der Besitzer sehr daran interessiert, seine Zusammenarbeit mit der Welt zu teilen. Der KC23, die Krönung der Ferrari-Personalisierung, wurde beim Goodwood Festival of Speed 2023 in Großbritannien erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt, bevor er sehr zur Freude der Ferraristi im Ferrari-Museum in Maranello zu sehen war.





Wahrscheinlich hat er viele Ferrari-Besitzer und -Fans dazu inspiriert, wie der Ferrari ihrer Träume aussehen könnte. Für einen visionären Kunden ist dieser Traum wahr geworden.