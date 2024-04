Daytona entfacht die Leidenschaft neu

In der GTD-Klasse teilt sich Miguel Molina das Auto von AF Corse mit Simon Mann, François Heriau und Kei Cozzolino. Alessio Rovera startet bei Triarsi Competizione mit Onofrio Triarsi, Charles Scardina, Riccardo Agostini; Antonio Fuoco kehrt mit Cetilar Racing mit Roberto Lacorte, Giorgio Sernagiotto und Eddie Cheever III nach Amerika zurück. Komplettiert wird Ferraris „Delegation“ durch das Conquest Racing Team mit Manny Franco, Albert Costa Balboa, Alessandro Balzan und Cédric Sbirrazzuoli.

Nach dem Roar Before the 24, dem Test- und Qualifying-Wochenende, steht die Startaufstellung für die 24 Stunden fest: In der GTD Pro werden Serra und seine Teamkollegen als Fünfter starten, während sich in der GTD Costa, Fuoco, Rovera und Molina mit ihren Ferraris auf den Plätzen sechs, sieben, acht und elf qualifiziert haben.