Das ist kein Ferrari

Allerdings wird die Marke Ferrari nicht immer mit so lobenswerten oder künstlerischen Zielen wie denen von Michael Mann imitiert. Manche nutzen sie illegal oder missbrauchen sie gar aus wirtschaftlichen Gründen oder rein aus einem Bedürfnis nach Aufmerksamkeit.

Folglich ist der Schutz der Marke ein Kampf, der täglich in Maranello ausgetragen wird. In erster Linie durch die Rechtsabteilung des Unternehmens. „Ferrari steht für Luxus, Innovation und italienisches Flair“, bekräftigt Carlo Daneo, General Legal Counsel bei Ferrari. „Und leider ist es fast selbstverständlich, dass irgendjemand versucht, dies auszunutzen und sich an uns zu binden, ohne dazu berechtigt zu sein. Es mag unglaublich klingen, aber abgesehen von den gefälschten Accessoires wie T-Shirts und Mützen gibt es Leute, die auf geniale Weise gefälschte Ferrari-Autos bauen, um sie natürlich zu sehr hohen Preisen zu verkaufen.“