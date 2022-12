Modernste Kurven

Alfredo Scifo, Head of Chassis Engineering für GT Cars, hegt keinerlei Zweifel an ihrer Bedeutung. „In Bezug auf Fahrwerkstechnik ist das der größte einzelne Technologiesprung, den Ferrari in den letzten zehn Jahren gemacht hat“, sagt er.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Stoßdämpfern (die starr auf Straßenoberflächen reagieren) können sich Ferrari-Stoßdämpfer mit aktiver Federung völlig unabhängig von den auf sie wirkenden Kräften bewegen. Das bahnbrechende System umfasst ein Motorsteuermodul (MCM), das sich im Inneren des Stoßdämpfers befindet – eine Weltpremiere und vollständig patentiert. Jede der vier Stoßdämpfereinheiten – eine an jeder Fahrzeugecke – ist mit einem intelligenten Stellglied ausgestattet, das jeden Stoßdämpfer einzeln ansteuern kann.

Diese Kraft kommt von einem elektrischen ‚E-Motor‘, der mit jeder Stoßdämpferstange verbunden ist. Eine ausgeklügelte Reihe von Sensoren – Karosserie-Beschleunigungsmesser, Radbeschleunigungssensoren, Radpositionssensoren und 6D-Gierratensensoren – liefert ständig Informationen, um die erforderliche Stoßerdämpferkraft zu definieren.

Vehicle Dynamics Engineer Francesca Mincigrucci, verantwortlich für die Entwicklung von Steuerungssoftware, erzählt: „Wir haben zwei weitere Patente im Zusammenhang mit der Steuerungslogik-Software, die unendliche Einstellmöglichkeiten bieten. Nun können wir die Position jedes Rades zur Gänze steuern – wir können jedes einzelne dort platzieren, wo wir möchten, mit absoluter Kontrolle.“