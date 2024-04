Ein Hoch auf den F40

Der F40, der im Jahre 1987 auf den Markt kam, war nach dem 288 GTO das zweite Supercar von Ferrari in limitierter Auflage. Seine bahnbrechende Karosserie war komplett aus Verbundwerkstoffen gefertigt, sein atemberaubendes Design stammte von Pininfarina, er war das erste in Serie produzierte Straßenauto, das eine Geschwindigkeit von mehr als 320 km/h erreichte, und, was ebenso wichtig ist, der F40 war das letzte Straßenauto, das die persönliche Signatur von Enzo Ferrari (der im Jahre 1988 starb) trug.

Es gab also viel zu feiern, als sich die aus aller Welt stammenden Teilnehmer am 27. September im exklusiven Augustus Hotel & Resort in der toskanischen Küstenstadt Forte dei Marmi versammelten. Die Kulisse ist spektakulär. Vorne liegt das Tyrrhenische Meer und dahinter die Apuanischen Alpen.

Nach einer technischen Einweisung und einem Willkommensdinner machten sich die Teilnehmer am nächsten Tag bei herrlichem toskanischem Sonnenschein auf den Weg in die malerische Stadt San Miniato, die zwischen Pisa und Florenz liegt, und ließen sich dort ihre Routenbücher abstempeln (wie an allen wichtigen Stationen).