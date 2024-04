Wir feiern den Geburtstag von XX

Der erste FXX hatte mehr Leistung – 788 PS –, aktive Aerodynamik für zusätzlichen Abtrieb und ein überarbeitetes, von der F1 inspiriertes Getriebe. Das wirklich Besondere an ihm war jedoch, dass diese 29 ausgewählten Besitzer in das Entwicklungsteam von Ferrari aufgenommen wurden. Zu lernen, wie man in Spa oder auf dem Nürburgring das Beste aus einer so extremen Maschine herausholt, muss ein unglaublicher Kick gewesen sein. Genauso wie das Wissen, dass der Wagen ein Labor auf Rädern war.

Durch einen noch leistungsstärkeren FXX Evo und die Einführung des 599XX (und des nachfolgenden Evo) im Jahr 2010 hat das Programm die Einbeziehung der Kunden vertieft und zu einem tiefgreifenden technischen Fortschritt geführt. Einige Beispiele: Im Kofferraum des 599XX befinden sich zwei Gebläse, die die Luft aus dem Diffusor in Richtung des Heckflügels leiten und zusammen mit anderen Innovationen den Abtrieb maximieren, ohne den Luftwiderstand zu erhöhen.