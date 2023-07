Die Feier eines berühmten Sieges

Erst 2021 hat Ferrari den Sieg in der GTE-Klasse geholt und wurde 20. in der Gesamtwertung, aber das letzte Mal, dass die Italiener um den Gesamtsieg gekämpft hatten, war 1973. Damals wurden sie Zweiter. Das letzte Mal, dass ein Ferrari die 24 Heures du Mans gewonnen hat, war 1965: Im Weißen Haus regierte Lyndon B. Johnson und die Beatles arbeiteten noch an ihrem Album Rubber Soul. Es hat lange gedauert.

Zur Feier des glorreichen Sieges beim 100-jährigen Jubiläum von Le Mans, an dem 325.000 Motorsportfans teilnahmen, versammelten sich die Fahrer von Ferrari - AF Corse mit ihren Mechanikern, Technikern, Ingenieuren – also allen, die zu diesem Ergebnis beigetragen haben – sowie der gesamten Ferrari-Belegschaft und der lokalen Gemeinschaft in Maranello, um die Trophäe zu den Menschen zurückzubringen, die sie so herbeigesehnt haben.