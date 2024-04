Das neue Buch von Motorsport Images, „Ferrari: From Inside and Outside“, ist eine Liebeserklärung sowohl an die Scuderia Ferrari als auch an die Formel 1.

Es bringt zwei der legendärsten Fotografen des Fahrerlagers zusammen: Ercole Colombo und Rainer Schlegelmilch. Die beiden Freunde, die schon bei mehr als 1300 GPs dabei waren, haben Ferrari aus verschiedensten Perspektiven erlebt und die Autos aus Maranello in ihrem einzigartigen Aussehen verewigt.