Gebaut, um zu inspirieren

Doch was ist der Zweck dahinter, außer Spaß? Der 296 GTS aus LEGO® soll den LEGOLAND®-Besuchern als Inspiration dienen, wenn sie die Garage der neuen interaktiven Attraktion LEGO® Ferrari Build & Race betreten. Dort haben die Gäste die Möglichkeit, einen LEGO®-Rennwagen zu bauen und sein Fahrverhalten und seine Leistung auf einer von drei einzigartigen Teststrecken zu testen. Danach geht es zur Anpassung des Autos in einen dritten interaktiven digitalen Bereich, um anschließend in ein virtuelles Rennen um den ersten Platz zu starten. Die Attraktion eignet sich auch für Kinder: Die kleinen Fahrerinnen und Fahrer können ihre eigenen Designs im LEGO DUPLO®-Bereich gestalten, der mit größeren, speziell für kleinere Hände entwickelten Steinen ausgestattet ist.