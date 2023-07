Bauen für die Zukunft

Als wäre das noch nicht genug, wird Ferrari diesen Sommer auch in den Royal Borough of Windsor in Großbritannien rasen, da auch auf das britische LEGOLAND®-Gelände eine Build and Race-Attraktion kommt.

Es gibt drei verschiedene Zonen für die Fans: „The Garage“, „Build and Test“ und „Race“. Auch hier haben die Gäste die Möglichkeit, die Autos nach dem Zusammenbau digital scannen zu lassen und sie dann auf der Rennstrecke Pista di Fiorano auf die Probe zu stellen.