Für das vorletzte Rennen auf dem amerikanischen Watkins Glen Circuit ließ Chinetti jeden Ferrari in seinem NART-Blauweiß lackieren, und für das Finale in Mexiko ebenso. Der Engländer John Surtees gewann selbst die Fahrermeisterschaft und Ferrari die Konstrukteursmeisterschaft, als ein blau-weißer Ferrari 158 die Ziellinie überquerte.





Leider hat alles einmal ein Ende. Die Scuderia fuhr wieder Rennen in Rot und in den folgenden Jahren verlor der Langstreckenrennsport sein Publikum an die leichter zugängliche und massentauglichere Welt des F1-Rennsports. Chinetti verabschiedete sich mit einem letzten, schönen Abgesang in Form des 275 GTS4 NART Spider Werkswagens, aber in den 80er Jahren war es vorbei.





Chinettis Arbeit war jedoch getan. Amerika hatte sich in Ferrari verliebt und die Nation wird zusehen, wenn Leclerc und Sainz am Sonntagnachmittag an der Ampel Gas geben.