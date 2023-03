EINE SCHÖNHEIT IN DER SONNE

Angefangen bei den Straßen in der Stadt, die der 296 GTS mit seinem ‚grünen‘ Esprit ansteuerte. Triest, die Hauptstadt der Region – bekannt für ihre weißen Paläste im Stil der Kaiserzeit aus dem 17. und 18. Jahrhundert, die weitläufigen Plätze und die breiten Straßen am Meer – ist eine Stadt, die viele schöne Sehenswürdigkeiten bietet, die man in einem langsamen Tempo genießen sollte.

Der Ferrari-Elektromotor mit seinen 25 Kilometern rein elektrischer Reichweite war für Molina bei seinen Streifzügen durch die Stadt der perfekte Begleiter.

„Für einen Rennfahrer ist es ein etwas unheimliches Gefühl, in absoluter Stille zu fahren, aber es war wirklich schön, er fährt sich wirklich flüssig. Die Anzeige auf dem digitalen Armaturenbrett des Fahrzeugs ändert sich, um nur die Informationen zu liefern, die man benötigt, aber selbst in dieser völlig neuen, ‚elektrischen‘ Umgebung hat man stets das Gefühl, am Steuer eines Ferrari zu sitzen.“