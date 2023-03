Die Schönheit der Geschwindigkeit

Ein Fahrer, der sich auf den Fahrersitz eines Ferraris setzt, die Tür schließt und den Startknopf betätigt, kann seine Emotionen kaum verbergen, denn er weiß: Was nun passiert, wird unglaublich aufregend sein. Der Moment, bevor ein Fahrer das Gaspedal drückt und das Dröhnen des V12-Motors erklingt, ist voller Potenzial. Und genau dieses Gefühl durchdrang auch die Ferrari-Modenschau, die am letzten Wochenende in Mailand zu sehen war.

Die Ferrari Herbst/Winter-Kollektion 2023 wurde an einem schönen Morgen in Mailand im kürzlich restaurierten Palazzo Citterio vorgestellt. Das Gebäude aus dem 18. Jahrhundert ist eines der kunsthistorischen Wahrzeichen der Stadt. Die Schau war die erste offizielle Veranstaltung, die an diesem Ort stattfand, der künftig als ständiger Ausstellungsraum für Kunst und Fotografie genutzt werden soll.