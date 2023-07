Zurück zu alter Grösse: Arturo Merzario

Heute gibt es einen wissenschaftlichen Ansatz zur Vorbereitung eines 24-Stunden-Rennens, mit einem Team von Spezialisten, die sich um Ernährung, Schlafmuster und den psychologischen Aspekt kümmern. Aber das war nicht immer so: „Damals war es uns Fahrern überlassen, die Schichten selbst einzuteilen. Es gab keine körperliche Vorbereitung auf ein so langes Rennen. Ich bin fast jeden Sonntag Rennen gefahren und das Training hat sich einfach automatisch ergeben. In unseren Ruhepausen schliefen wir oft im Auto, das hinter der Box geparkt war, mit dem Lärm der vorbeirasenden Autos in den Ohren. Die Mechaniker lehnten sich zwischendurch an die Reifen und machten ein Nickerchen.“

Im Laufe der Zeit hörte Merzario allmählich auf, mit Prototypen Rennen zu fahren, wie Ferrari das 1973 gemacht hatte: „Es war nicht mehr möglich, in allen Kategorien anzutreten. Enzo sagte es mir direkt ins Gesicht: Für ihn waren Formel 1-Grands Prix eine nette Unterhaltung am Sonntagnachmittag. Er bevorzugte die Sportwagenrennen, war aber gezwungen, sich auf die Einsitzer zu konzentrieren. Die Zeiten hatten sich geändert.“