Aristokratische Eleganz

Vom Design her ist der 250 GT Boano ein Coupé mit dreiteiligem Stufenheck und einem ausgeprägten Heckvolumen, das den Wagen länger erscheinen lässt, als er tatsächlich ist. Die stilistische Lösung, den vorderen und hinteren Kotflügel mit einer einzigen Linie zu verbinden, verleiht dem Fahrzeug eine für seine Gattung ungewöhnliche Eleganz, während die geräumige Passagierkanzel mit großzügiger Glasfläche und schlanken Säulen für ein helles und luftiges Ambiente im Innenraum sorgt. Kurzum, ein Ferrari durch und durch für einen Kunden, der Schönheit zu schätzen weiß. Baron Élie de Rothschild, der ursprüngliche Besitzer des Wagens, war ein solcher Mensch. Das Besondere an diesem Exemplar ist die Sickenlinie an der Flanke, die unmittelbar hinter dem Türgriff in den hinteren Kotflügel übergeht. Bei Pinin Farinas ursprünglichem Entwurf war dies eine muskulöse Note, die bei den späteren ‚Boano‘-Modellen zugunsten einer durchgehenden Schulterlinie eliminiert wurde.