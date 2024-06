Die diesjährige Cavalcade International war eine der bisher ambitioniertesten. Die Fahrer kamen aus so weit entfernten Gefilden wie China, Saudi-Arabien und Europa. Die viertägige Veranstaltung umfasste über 800 km Fahrt, zuerst durch den wunderschönen Bundesstaat Tennessee und dann den berühmten Ocean Drive von Miami Beach entlang. Die Teilnehmer der Cavalcade nutzten das malerische Southall Farm & Inn als Ausgangspunkt in Franklin und durchstreiften zwei Tage lang die Gegend. Sie folgten großartigen, von Bäumen gesäumten, schier endlosen Straßen, machten in kleinen Städten Halt, um Kaffee zu trinken, an Bächen und glitzernden Wasserläufen eine Pause einzulegen und fanden sogar Zeit, in der Uncle Nearest Distillery, der Heimat des Tennessee-Whiskys, vorbeizuschauen.