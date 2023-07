Fast wie Zwillinge

Eine viel größere Revolution erwartete die Fans auf dem Pariser Autosalon 1968, als Ferrari den neuen 365 GTB4 vorstellte, der an die Stelle des 275 GTB4 trat. Ein aggressiver neuer Look entwickelte die erfolgreichen Themen seines Vorgängers weiter – zurückgesetzte Kabine, lange Motorhaube und haifischartige Nase – aber in einem dramatischen neuen Stil, der wieder einmal als perfektes Designstück angesehen wurde. In der Folge erhielt der neue 365 GTB4 schnell den Spitznamen ‚Daytona‘ als Hommage an den Dreifachsieg von Ferrari bei den 24 Stunden von Daytona im Jahr zuvor.

1969 kam dann die Spider-Version des ‚Daytona‘ heraus: der 365 GTS4. Unterhalb der Gürtellinie identisch, eroberte er mit seinem faltbaren Stoffdach eine neue Generation von Sonnenanbetern, vor allem in den USA. Er war jedoch sehr exklusiv: Bis 1973 wurden nur 122 Spiders hergestellt.

Anschließend gab es eine Lücke von mehr als 45 Jahren bis zum nächsten Gespann aus mit Frontmotor ausgestattetem Coupé und Cabrio, das von Ferrari in Serie produziert wurde. Zuerst kam 2017 der 812 Superfast – eine spektakuläre V12-Berlinetta mit unglaublicher Leistung –, gefolgt 2019 vom 812 GTS, dem ersten V12-Ferrari mit einfahrbarem Hardtop überhaupt.