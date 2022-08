Lemercier erklärt: „Der Prozess ist dem von Serienfahrzeugen sehr ähnlich. Er ist sehr linear. Die Ideenentwicklung beginnt in 2D. Das Designteam arbeitet anhand des Briefings an der visuellen Gestaltung und anschließend in 3D. Der nächste Schritt ist ein physisches Modell in Originalgröße, welches lackiert und detailliert ist.“ Es handelt sich dabei um ein Referenzmodell, das eher der Validierung als der Festlegung von Formen im Designprozess dient. „Aber es ist auch eine Chance, dem Kunden zu zeigen, was er da kauft“, fügt er schmunzelnd hinzu.





Es war nicht nur das Auto, das dem Kunden so gut gefiel, sondern das ganze Erlebnis. „Es war eine der besten Erfahrungen meines Lebens. Ich bin so glücklich, dass ich die Gelegenheit dazu hatte. Ich kenne jetzt so viele Leute im Werk. Als ich nach der Corona-Pandemie zurückkam, gab es viele strahlende Gesichter und Umarmungen. Es war, als wäre der Frühling gekommen.





„Natürlich macht es aus finanzieller Sicht keinen Sinn“, sagt er. „Der wahre Wert liegt in dem, was ich erlebt habe. All die Menschen, die daran beteiligt waren... die letzten vier Jahre waren eine Erfahrung, die ich nie vergessen werde. Ich konnte ihnen gar nicht genug danken.“ Aus diesem Grund war es sein ausdrücklicher Wunsch, den SP48 Unica der gesamten Ferrari-Belegschaft zu zeigen. „Sonst sehen die Mitarbeiter ihn nur in einer Zeitschrift. Und das wäre nicht richtig.“