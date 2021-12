Was wäre Ferrari ohne seine leidenschaftlichen Mitarbeiter? So wird dieses Jahr jede Abteilung im Werk in einer Fotoserie präsentiert, um die Menschen hochleben zu lassen, die ein großes Team bilden.





In diesem Jahr wurde auch das neue Attività Sportive GT-Gebäude innerhalb der Rennstrecke von Fiorano eröffnet, in dem alle Menschen und Autos, die Corse Clienti und Competizioni GT zu Gewinnerteams machen, unter einem Dach vereint sind.