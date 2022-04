Schon im ersten Rennen, beim Auftakt der Formel-1-Weltmeisterschaft 2022 in der Wüste von Bahrain zeigte der Ferrari F1-75 der Welt ganz klar seine Absicht, der Konkurrenz davonzufahren.





Der Name des Rennwagens ist so besonders wie die Leistung, wobei ‚75‘ eine direkte Anspielung auf das Jubiläum des 125 S ist, des ersten echten Ferrari, der am 12. März 1947 durch die Tore der Fabrik in Maranello fuhr.