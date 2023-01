Ein ganz besonderes Jubiläum

Die Konzeption des Autos ist sowohl eine ehrerbietige Hommage an die Vergangenheit als auch ein aufregender Blick in die Zukunft. Es ist drei Jahrzehnte her, dass der erste Ferrari in China ankam, als ein Kunde in Peking 1992 einen Ferrari 348 TS bestellte. Der einzigartige Roma von heute verkörpert voll und ganz das unermüdliche Streben der Marke nach Innovation und Exzellenz und markiert gleichzeitig den Beginn eines neuen und aufregenden Kapitels von Ferrari in China.