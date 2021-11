Anders als beim ursprünglichen Sportwagenrennen mit hohen Geschwindigkeiten können die Teilnehmer der Classica die Landschaft genießen, an historischen Stätten anhalten und die feine Küche kosten. Doch es gibt auch zahlreiche anspruchsvolle Streckenabschnitte.





Die Route an Tag eins startete an der historischen Universität von Palermo. Nach einer 150 km langen Etappe im Landesinneren genossen die Teilnehmer ein Mittagessen in der Weinkellerei Cantine Florio in Marsala an der Westküste Siziliens. Die 174 km lange Strecke zurück nach Palermo führte auf der malerischen Küstenstraße durch Castellammare del Golfo mit seiner mittelalterlichen Festung, die noch immer trutzig über den Hafen wacht.





Am zweiten Tag bekamen die Fahrer einen unmittelbaren Eindruck von der alten Targa Florio, als sie es mit der Herausforderung des Madonie-Gebirgszugs aufnehmen mussten. Ein Großteil der Strecke verlief auf dem berühmten, 72 km langen Circuito Piccolo delle Madonie, auf dem in den letzten Jahrzehnten des Rennens (1951 - 1977) gefahren wurde. Außerdem legten die Fahrer auch einen großen Teil des 1919 bis 1930 genutzten, 108 km langen Circuito Medio zurück, der erstaunliche 1400 Kurven pro Runde aufwies. Insgesamt bewältigten die Fahrer an diesem zweiten Tag eine Strecke von 228 km auf besonders anspruchsvollen Straßen.