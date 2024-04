Die Geschichte einer großen Geste

Fangio galt als absoluter Favorit. Er führte in der Meisterschaft mit satten acht Punkten Vorsprung vor Collins und Behra, nachdem er bereits in Argentinien und in den beiden Rennen vor dem Großen Preis von Italien gewonnen hatte: Großbritannien und Deutschland.

Die Überraschung der Saison war Collins. Mit gerade einmal 24 Jahren hatte er in seiner ersten vollen F1-Saison unvergessliche Siege in Belgien und Frankreich errungen und war seinen erfahrenen Teamkollegen Eugenio Castellotti und Luigi Musso stets überlegen. Darüber hinaus hatte sich der stürmische Rennfahrer, der sich offen auf die italienische Lebensart eingelassen hatte, zu einem Liebling von Enzo Ferrari entwickelt.

An jenem denkwürdigen Septembertag in Monza startete der dreifache Weltmeister Fangio wie zu erwarten von der Pole Position vor seinen Teamkollegen Castellotti und Musso. Behras Maserati war auf Platz 5 in der Startaufstellung, während Collins von Platz 7 startete.

Die Berechnung war einfach. Um den Titel zu holen, musste Collins gewinnen, wobei Fangio als Dritter oder noch weiter hinten ins Ziel kommen musste. Andernfalls würde Fangio erneut zum Champion gekrönt werden.