Was die Familie angeht, verbirgt Charles auch nicht, wie sehr sein Vater dazu beigetragen hat, dass er selbst ein ‚Pilota‘ wurde. Hervé Leclerc fuhr in den Achtzigern und Neunzigern in der Formel 3, verstarb aber leider 2017 nach langer Krankheit. „Mein Vater hat mich in den Motorsport eingeführt. Deshalb weiß ich nicht, ob ich zu dem geworden wäre, was ich heute bin, wenn er nicht gewesen wäre“, gibt Charles zu. „Trotzdem denke ich, dass ich wahrscheinlich sowieso Rennfahrer geworden wäre, ganz einfach, weil es in meiner DNA liegt. Es ist das, was ich am liebsten tue. Aber ich glaube nicht, dass ich es ohne ihn in die Formel 1 geschafft hätte“, sagt Charles. „Er war ein wichtiges Vorbild für meine Entwicklung, als Fahrer ebenso wie als Mensch.“