Von dort aus macht sich die Abteilung Verbundwerkstoffe an den Zuschnitt des vorimprägnierten Gewebes aus Carbon-Verbundstofffaser, das bei –21 Grad gelagert wird. Anschließend wird der Stoff zugeschnitten und ist bereit zur Formgebung der Helmaußenseite. Sobald die Formen fertig sind, geht die Arbeit erst richtig los: Die Helme werden in „männliche“ und „weibliche“ Formen unterteilt und danach von Hand mit mehreren Carbonfaserschichten umwickelt, um ihren Hauptrahmen zu verstärken. Pro Helm dauert dieser Vorgang etwa eine Stunde.





Der nächste Bereich ist der Raum für Trimmen, Bohren, Schleifen und Grundieren, in dem die Facharbeiter genau das tun, was auf dem Türschild steht. Es handelt sich um eine sehr große, in mehrere Abschnitte unterteilte Anlage, um die sich ein Regal mit halbfertigen Helmen nach dem anderen reiht – sozusagen eine beeindruckende Ausstellung von Kopfschutzausrüstung.





Im letzten Raum werden die Rohschalen in voll funktionsfähige Helme verwandelt. Nach dem Auftragen der Farbe werden in der Endmontage die Heckteile, Visiere, Funkvorrichtung, Clips und Riemen an die Helme angebracht, bevor sie an die Kunden verschickt werden.





Im Rahmen der Führung konnte Bearman überdies sehen, wo sein eigener Helm bemalt worden war, wenn auch die Werksarbeiter bereits nach Hause gegangen waren. „Ich wollte den Menschen treffen, der ihn bemalt hat, aber er hatte schon Feierabend. Allerdings habe ich viele Helme von Leuten gesehen, die ich kenne, wie Liam Lawson und Lando Norris“, und auch die Helme, die Fernando Alonso und Esteban Ocon an jenem Rennwochenende tragen sollten. „Ich habe auch viele nachgebaute Helme gesehen, die berühmten Fahrern gewidmet sind“, schwärmte er. „Und ich habe mich gefragt, ob ich jemals erfolgreich genug sein werde, um Repliken meines eigenen Helms hier anfertigen zu lassen...“