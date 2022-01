Und es stimmt: Es gibt viele Orte, an denen Menschen leidenschaftlich und unermüdlich arbeiten und voll und ganz an das glauben, was sie tun. Ich glaube jedoch nicht, dass die Leidenschaft der Menschen, die bei Ferrari arbeiten, irgendwo in der Welt auch nur annähernd erreicht wird.





Das war es, was mich am meisten beeindruckt hat, als ich hierher kam. Es ist eine noch tiefere, innigere Leidenschaft, die alle auf allen Ebenen vereint. Die Menschen hier sind wirklich in die Marke verliebt, man spürt ein ganz besonderes Zugehörigkeitsgefühl. Das ermöglicht es uns, ständig und erfolgreich nach Innovation und Perfektion zu streben.





Mit der richtigen Motivation haben alle das Potenzial, neugieriger und aufmerksamer und unermüdlicher im Streben nach Exzellenz zu werden.“