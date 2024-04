Ein neues Leben

Text: Chris Rees - Fotos: Andrea Ceccarelli



Es sind Meisterwerke wie der 250 GTO, der 365 GTB4 „Daytona“ oder der Dino 246 GT, die einem zuerst in den Sinn kommen, wenn man an einen klassischen Ferrari denkt. Diese Meilensteine nehmen einen besonderen, fast überweltlichen Platz am Automobilhimmel ein.

Jeder weiß die Bedeutung und den Wert von Maranellos „Kronjuwelen“ wie dem 250 GTO zu schätzen, aber die Ferrari Classiche-Abteilung – die 2006 gegründet wurde, um das Erbe der Marke zu schützen und Wartung, Restaurierung, technische Unterstützung und Zertifizierungsdienste anzubieten – behandelt jeden Ferrari wie einen Schatz, mit dem gleichen Ansatz und der gleichen Einstellung.