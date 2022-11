Stellen Sie sich den perfekten Tag vor. In der Morgendämmerung fahren Sie durch die kühlen Pinienwälder Südkaliforniens, bevor Sie sich in einem Ferrari Roma auf kurvenreiche, asphaltierte Bergstraßen begeben. Anschließend rasen Sie in der Mittagshitze am Steuer des legendären, 1.000 PS starken Ferrari SF90 Stradale über leere Wüstenstraßen.

Während die Sonne über dem Pazifik untergeht, fahren Sie dann in einem Ferrari 512 BB-Oldtimer auf dem Weg zu einem Club an den Wolkenkratzern der Innenstadt von Los Angeles vorbei. Sie tanzen die ganze Nacht durch und kehren in den frühen Morgenstunden in eine Villa in den Hügeln zurück. Sie bietet einen Blick auf die Stadt der Engel, die unten in ihrer ganzen Pracht wie ein Juwel schimmert ...