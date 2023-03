Ein erfülltes Leben

Obwohl Scheckter heute als F1-Größe gilt, ging Enzo Ferrari 1979 mit dem jungen Überflieger ein Risiko ein, nachdem dieser sich kurz nach seinem Debüt in der Formel 1 in Watkins Glen 1972 einen Namen als eher unberechenbarer Fahrer gemacht hatte.

Scheckter hatte sich in den vergangenen Jahren entwickelt und hatte sowohl in der F1-Saison 1974 als auch in jener 1976 den dritten Platz in der Gesamtwertung belegt. Oftmals erntete er Respekt für seine ausgezeichneten Ergebnisse mit weniger leistungsfähigen Wagen, insbesondere mit dem sechsrädrigen Tyrrell P34 (der sich ebenfalls in der Sammlung befindet), mit dem Scheckter 1976 beim GP von Schweden den einzigen Sieg für dieses Auto holte: „Ich konnte Probleme durch mein Fahrverhalten umgehen, während sich die anderen Fahrer mehr auf die Abstimmung des Autos konzentrierten“, berichtet der Südafrikaner.

Und dann kam das Angebot von Ferrari.

„Enzo Ferrari war klug, sehr hart und jeder hatte Angst vor ihm“, erklärt Scheckter. „Ich erinnere mich, dass ich im Büro war – eine dunkle Umgebung mit hellen Möbeln – und gefragt wurde: ‚Wie viel Geld wollen Sie?‘. Ich sagte, ich sei zu jung, um an Geld zu denken. Ich glaube, dass Enzo mich testen wollte, um zu sehen, was meine Motivation war. Carlos Reutemann trat zurück, als ich anfing.“