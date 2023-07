Eine Legende für eine Legende

Wer weiß, was der Name Ferrari in Roversi – der seit vielen Jahren in Paris lebt – ausgelöst haben muss, als der Anruf kam und er gefragt wurde, ob er am Set von Maranellos ersten großen Modeshooting als Fotograf arbeiten möchte? „Für uns Italiener ist der Name Ferrari eine Legende. Da ich aus Ravenna komme, das in der gleichen Region liegt, gilt das für mich umso mehr“, erklärt der Fotograf. „Als ich das erste Mal dort war, war ich ein junger Mann. Wir waren eine Gruppe von vier Freunden und Enzo Ferrari – der „Drake“ – empfing uns höchstpersönlich in seinem Büro. Das war wundervoll. Er war legendär. Höflich, freundlich, elegant.“ Jahrzehnte später kam ein weiterer „Ruf“ aus Maranello.





„Letzten Sommer habe ich eine Einladung erhalten und bin mit drei meiner fünf Kinder dorthin gefahren“, erzählt er. „Es war aufregend – wieder einmal. Man führte uns überall hin, in jede Abteilung. Ich entdeckte eine Welt, die ich dann am Set des Modeshootings wiederfand. Als wir das Werk verließen, warteten viele Kinder vor den Toren, in der Hoffnung, einen Blick auf einen der Rennfahrer oder einen der aus der Fabrik rollenden Ferraris zu erhaschen. Ich war erstaunt, wie es dieser Ort geschafft hatte, seinen Zauber zu bewahren. Mir wurde bewusst, dass sich der Mythos von einer Generation zur nächsten nicht geändert hatte. Wunderbar.“