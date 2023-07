Ein fliegender Start

Seit Ferraris letztem Ausflug in die Welt des Langstreckenrennsports mögen zwar 50 Jahre vergangen sein, aber der Eindruck, den der 499P im Jahr 2023 in der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft hinterlässt, scheint diese langen Jahre fast vergessen zu machen.

Mit drei aufeinanderfolgenden Podestplätzen für Ferrari, zwei für das Auto mit der (passenden) Startnummer 50 von Antonio Fuoco, Miguel Molina und Nicklas Nielsen in Sebring und Portimão, und einem für das Auto mit der Startnummer 51 von James Calado, Antonio Giovinazzi und Alessandro Pier Guidi in Spa-Francorchamps, hat die Saison gezeigt, dass der 499P in Bezug auf Leistung und Technik goldrichtig ist – und Maranello hegt große Hoffnungen für das, was noch kommen wird.