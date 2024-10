Starqualitäten

Es ist sicher nicht leicht, in einer so stressigen und unbequemen Umgebung entspannt zu bleiben. Hoult nickt zustimmend. „Das ist etwas, womit ich mich schwer tue, denn natürlich reagiert der Körper in solchen Situationen mit einer gewissen Anspannung. Und das ist das Schlimmste, was man tun kann, denn es verlangsamt die Reaktionszeit und den Input. Aber was ich am Rennsport wirklich liebe, ist, dass man, wenn es gut läuft, in eine Art meditativen Zustand versetzt wird, mit Input und Output, und man aufgrund der Situation, in der man sich befindet, natürlich sehr präsent sein muss. Ich glaube, die Höchstgeschwindigkeit, die wir in Watkins erreicht haben, lag bei 170 Meilen pro Stunde (273,5 km/h). Gelegentlich denke ich mir: ‚Sollte ich hier draußen sein? Sollte ich das machen?‘ Aufdringliche Gedanken kann man nie gebrauchen, aber dieser hier ist natürlich nicht ideal.“

Glücklicherweise scheint es so, als ob an diesem Rennwochenende im Juli keine aufdringlichen Gedanken aufgetaucht wären. Dieser erste Sieg muss sich sehr gut angefühlt haben. „Ja“, lächelt Hoult. „Es war das erste Mal, dass ich auf einem Podium stand und Champagner verspritzen durfte, aber ich habe dabei eine klägliche Figur abgegeben. Als ich das Foto gesehen habe, dachte ich mir: ‚Ich halte den Daumen nicht richtig über den Flaschenhals. Ich verspritze ihn nicht.‘ Es war ein peinlicher Versuch einer Champagnerdusche. Aber vielleicht kann ich noch ein paar Podestplätze erreichen und besser werden.“