Die Grenzen verschieben

Der SF90 XX Stradale bleibt ein Straßenauto, aber mit all den visuellen Elementen und der technischen Intelligenz eines auf der Piste entwickelten Rennfahrzeugs. Er bündelt nicht nur das Know-how aus dem F1- und GT-Rennsport, sondern entstammt außerdem dem seit langem etablierten, auf die Rennstrecke ausgerichteten XX-Kundenprogramm von Ferrari. Er ist eine Symphonie aus Lufteinlässen, Kanälen, Diffusoren und, vielleicht am wichtigsten, Flügeln.

Das Heck hat ein neues „Long Tail“-Profil und zeichnet sich durch sein „Trimaran“-Design aus. Seine vielschichtige Konfiguration unterstreicht die Breite und Präsenz des Fahrzeugs. Hinter den Rädern befinden sich imposantere hintere Lüftungsöffnungen und zwei zentrale Auspuffrohre. Die Einlässe für die Ladeluftkühler der Turbos sind ebenfalls größer und leiten die Luft noch effizienter.

Aber die Schicht, die eine Million Internet-Suchen anheizen wird, ist der riesige, feste Heckflügel, der erste, der seit dem legendären F50 von 1995 an einem Ferrari mit Straßenzulassung zu sehen ist. Anstelle der beiden Rücklichter des SF90 Stradale verfügt der SF90 XX Stradale über eine Lichtleiste. Und es gibt noch einen weiteren „ blasgeformten“ Spoiler, ähnlich dem des bestehenden Autos, der mit einem aktiven Aerokonzept, dem sogenannten Gurney Shut-off, zusammenarbeitet. Die Form des neuen Flügels wurde durch die Notwendigkeit beeinflusst, das sogenannte Druckfeld zu kontrollieren, das durch die Art und Weise entsteht, wie der Flügel mit dem kleineren abgeschlossenen Flügel interagiert. Es gibt zwei Konfigurationen: LD (Low Drag) minimiert den Luftwiderstand und sorgt so für mehr Leistung auf gerader Strecke, und HD (High Downforce) hält, was es verspricht, indem es 315 kg Abtrieb bei 250 km/h erzeugt, was für beispiellose Kurvengeschwindigkeit und Stabilität sorgt.