Reise nach Le Mans

Am nächsten Tag fuhr die Reise in Richtung nach Süden nach Le Mans. Unterwegs gab es eine unvergessliche Kaffeepause im historischen Chartres. Die Autos hielten am Place du Châtelet, neben der wunderschönen gotischen Kathedrale aus dem 13. Jahrhundert für eine großartige Ausstellung.

Dann ging es zum Mittagessen in die Domaine de la Groirie, ein historisches Schloss auf einem wunderschönen Gelände in der Nähe von Le Mans. Die Reise traf 24 Stunden vor Rennbeginn in Le Mans ein und parkte an der Rennstrecke. Während des gesamten Le-Mans-Wochenendes waren Autobesitzer und Beifahrer in der eigens dafür gebauten Casa Ferrari stationiert.