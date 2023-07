Eine perfekte Partnerschaft: Ferrari und LuisaViaRoma

Der Kreativdirektor von Ferrari, Rocco Iannone, beschreibt die langjährige Verbindung des Cavallino Rampante mit der toskanischen Hauptstadt und den kreativen Menschen, die hier aufgewachsen sind und von der Stadt in ihren Bann gezogen werden.





„Kunst und Kunsthandwerk sind das Lebenselixier von Florenz“, sagt er. „Diese Stadt war die Wiege der italienischen Renaissance und hat sich als Sitz bedeutender Marken in der Modegeschichte einen Namen gemacht. LuisaViaRoma steht für italienische Exzellenz mit internationalem Blick. Es ist die Geschichte eines kleinen Familienunternehmens, das sich zu einem wichtigen fachkundigen Kurator in der Luxusbranche entwickelt hat. Es ist ein Unternehmen, das schon immer der Inbegriff von Innovation, Technologie und Nachhaltigkeit war.“





Am 14. Juni veranstaltete das 1920 von der Französin Luisa Jaquin gegründete Geschäft in Zusammenarbeit mit der britischen Vogue die „Runway Icons Show“, ein historisches, einmaliges Mode-Spektakel, bei dem 50 internationale Marken unter der künstlerischen Leitung von Chefredakteur Edward Enninful auf einem Laufsteg zusammenkamen.





Die Open-Air-Show, die auf dem Piazzale Michelangelo mit seinem Panoramablick auf die mittelalterliche Stadt stattfand, präsentierte Marken, von etablierten Maisons bis hin zu aufstrebenden Designern, die jeweils Looks zeigten, die ihr Erbe und ihren neuen Stil widerspiegelten. Ferrari war dabei und präsentierte die emblematischsten Modestücke der Marke in zwei aufsehenerregenden Looks, die eine Auswahl der ikonischsten Stücke von der ersten Modenschau in Maranello im Juni 2021 bis zur letzten in Mailand im Februar 2023 umfassten.