75 Jahre unaufhörliche Innovation

Fünfundsiebzig Jahre nachdem der berühmte 125 S aus dem Werk in Maranello gerollt ist, hat sich rund um die Marke Ferrari eine große Gemeinschaft von Fans, Kunden und natürlich auch Mitarbeitern entwickelt, die über alle Altersgruppen und Nationalitäten hinweg durch ein gemeinsames Gefühl der Zugehörigkeit und Leidenschaft verbunden sind.





Diese ‚Ferrari-Familie‘ steht im Zentrum eines neuen Films, der das Logo zum 75-jährigen Jubiläum vorstellt, mit dem die fünfundsiebzig Jahre, in denen die Automobilwelt revolutioniert wurde, gefeiert werden. Im Film wird das Logo durch ein Mosaik von Mitarbeitergesichtern zum Leben erweckt, eine perfekte Art, die Menschen zu würdigen, die tagtäglich für den Erfolg von Ferrari sorgen.





„Für dieses besondere Jahr haben wir eine besondere Ikone geschaffen: eine Skulptur, die aus Tausenden von Komponenten besteht, die hier in unserer Fabrik ‚geschmiedet‘ und von meinen Ferrari-Kollegen Stück für Stück in Position gebracht werden“, erklärt Ferrari-Präsident John Elkann. „Sie ist ein Symbol des Ferrari-Geistes, der sowohl hier in Maranello als auch in unserer ganzen Familie auf der ganzen Welt herrscht. Sie spiegelt das Wesentliche dessen wider, was wir sind, unsere vergangenen 75 Jahre und unsere Zukunft. Sie ist ein Symbol für ein Unternehmen, das, wie Enzo Ferrari einmal sagte, vor allem aus Menschen besteht.“