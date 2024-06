70 Jahre Energie

Aber wenn es um Amerika geht, ist das Konzept eines Hubs bereits gut etabliert. „Nordamerika hat eine Energie, die ansteckend ist. Es ist wirklich immer noch das Land der unbegrenzten Möglichkeiten“, betont Matteo Torre, seit 2017 Präsident von Ferrari North America. Sein Aufgabenbereich umfasst auch Südamerika. Ein lebhafter Markt und eine Region, die sich mit einer typisch italienischen Marke vertraut gemacht hat, noch lange bevor irgendjemand wusste, was eine ‚Marke‘ eigentlich ist. Derzeit gibt es 41 Händler in den Vereinigten Staaten, vier in Kanada und sieben in Südamerika.

Es war Luigi Chinetti, ein alter Freund und Vertrauter von Enzo Ferrari, der den Firmengründer zuerst davon überzeugte, dass die Vereinigten Staaten ein Ort sind, der seine Aufmerksamkeit verdient. Chinetti war ein formidabler Rennfahrer und dreimaliger Gewinner der 24 Stunden von Le Mans. Er war zugleich aber auch der erste offizielle Ferrari-Importeur in die ‚Neue Welt‘ und agierte von den Räumlichkeiten an der Eleventh Avenue in Manhattan aus.

Das war 1954, obwohl er Ferrari bereits seit den späten 1940er Jahren an Early Adopters in Amerika verkaufte. Bald darauf folgte das berühmte North American Racing Team (N.A.R.T.), dessen Insignien bis heute eine besondere Resonanz finden. Enzo Ferrari, der ‚Ingegnere‘, war ebenfalls ein geborener Marketingspezialist und erkannte schnell die Starqualitäten der neuen Showbiz-Elite Hollywoods.