E l e k t r i s c h e s A u f l a d e n

Erleben Sie die Einfachheit des hybriden Ladens von Ferrari: Der Ferrari 296 GTB und der 296 Spider bieten ein intuitives Plug-in-System, das dafür sorgt, dass jeder Schritt des Ladevorgangs sofort und mühelos erfolgt, egal ob zu Hause oder unterwegs. In den Tutorials erfahren Sie, wie Sie das Laden zu Hause optimal verwalten, Ihr Fahrzeug richtig aufladen, die Batterie optimieren und die Konnektivitätsfunktionen nutzen können.