Jeder Ferrari liefert eine einzigartige emotionale Wirkung

Seit die allerersten Modelle in den späten 1940ern und frühen 1950ern gebaut wurden, haben unsere Kunden immer darauf bestanden, ihren Fahrzeugen eine persönliche Note zu verleihen. In jenen Anfangstagen hatten die Besitzer große Wahlfreiheit in Bezug auf Stoffe, Leder, Holz, Farben und Finish ihrer Autos. Dies führte zu einzigartigen Kreationen, die genau auf ihre individuellen Wünsche und ihren Geschmack zugeschnitten waren. Heutzutage bietet das Unternehmen aus Maranello seinen Kunden eine Reihe von Programmen, mit denen man die Ausstattung seines Autos bis ins kleinste Detail festlegen kann: Zuerst im Konfigurator, dann wählt man nach Belieben eines der entsprechenden Anpassungsprogramme.