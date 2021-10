Der GTO wurde von Enzo Ferrari im September 1983 angekündigt und im Rahmen der Motor Show in Genf im März des Jahres 1984 präsentiert. Der GTO (der inoffiziell auch mit dem Vorsatz 288 bekannt war) löste umgehend große Begeisterung aus. Der legendäre Name, atemberaubendes Design von Pininfarina, ein Triebwerk mit scheinbar ungebremster Leistung (2,8 Liter und 8 Zylinder) und der großzügige Einsatz von Verbundmaterial machten den GTO zu dem Wagen, der einem Rennwagen am nächsten kam.