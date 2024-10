Eine konsequent um den Piloten zentrierte Kabine

Die kompakten Proportionen der Kabine wurden durch die Wahl eines Cockpits ermöglicht, das von einem einsitzigen Rennwagen inspiriert ist und optisch einem geschlossenen Formel-1-Wagen ähnelt. Das Ergebnis ist eine originelle neue Lösung, die den Piloten eindeutig zum Protagonisten der Kabine macht und das Modell in einen „1+“-Sitzer verwandelt. Das dezidiert umhüllend angelegte Cockpit ist vollständig auf den Fahrer zentriert; die Formen laufen in Richtung der Bedienelemente und der Instrumententafel zusammen und erzeugen eine Art Kokon-Effekt. Der Beifahrersitz präsentiert sich so gut in das Interieur integriert, dass er beinahe aus dem Blickfeld verschwindet. Der Längsversatz der beiden Sitze ermöglichte es, den Beifahrerplatz weiter nach hinten als der Sitz für den Piloten zu verschieben, wodurch der Innenraum insgesamt schmaler wurde, ohne dabei Kompromisse in Bezug auf Ergonomie und Komfort eingehen zu müssen.