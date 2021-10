F355 Challenge Der 355 Challenge, der im Jahr 1995 neben dem 348 Challenge in der Ferrari Challenge Markenserie zum Einsatz kam, löste letzteren im kommenden Jahr ab. Im Jahr 1993 wurde die europäische Challenge gestartet, gefolgt, im Jahr 1994 von der in Nordamerika und 1995 von der in Japan. Der F355 Challenge stammte direkt von seinem Namensvetter für die Straße ab.