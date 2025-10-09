Aus 78 Jahren Rennsporttradition entsteht der erste vollelektrische Ferrari. Entwickelt für pure Leistung, absolute Präzision und das authentische Fahrgefühl eines echten Sportwagens.
Die vollständig von Ferrari entwickelte Vorderachse hat eine Leistung von 210 kW mit einem Wirkungsgrad von 93 % bei maximaler Leistung und einer Leistungsdichte von 3,23 kW/kg. Das System Disconnect schaltet nahtlos auf Hinterradantrieb um und maximiert so dessen Effizienz.
Durch die Weiterentwicklung der Technologie über alle Grenzen hinaus bieten die Permanentmagnet-Synchronmotoren eine außergewöhnliche Drehmoment- und Leistungsdichte, dank eines Designs, das aus dem Motorsport stammt, mit optimierten Geometrien und hochleistungsfähigen Materialien.
Vier unabhängige Motoren teilen sich dieselbe fortschrittliche Architektur und garantieren eine sofortige Reaktion und vollständige Kontrolle über jedes Rad.
Der Rotor nutzt eine Halbach-Array-Konfiguration, die aus der Formel 1 stammt und erstmals in einem Sportwagen zum Einsatz kommt. Dadurch wird die Drehmomentdichte maximiert und das Gesamtgewicht reduziert.
Die vollständig von Ferrari entwickelten Elektromotoren sind das Ergebnis einer Kombination aus hochwertigen Materialien und innovativer Architektur.
85% der Module sind im Unterboden zwischen den beiden Achsen integriert, die restlichen 15 % unter dem Rücksitz.
Im Chassis untergebracht für optimalen Schutz bei einem Seitenaufprall.
Er kann bei Bedarf ausgebaut und repariert werden, ohne Bauteile zu beschädigen.
Die Kühlplatte schützt vor vertikalen Stößen von unten und hält die Temperatur in den Zellen konstant.
Batterieleistung
Dank ihrer Fähigkeit, bis zu einem halben Megawatt Leistung aufzunehmen, garantiert die Batterie die Leistung eines Sportwagens ohne thermische Kompromisse, Runde für Runde.
Die Buchsen der Hinterachse sind optimiert, um Vibrationen und Geräusche (NVH) zu reduzieren, ohne die für ein Ferrari-Chassis typische Kurvensteifigkeit zu beeinträchtigen.
Die Kugelumlaufspindel hat eine um 20 % erhöhte Steigung und kann vertikale Stöße besser absorbieren und kontrollieren.
Die zweite Generation der aktiven Aufhängungen von Ferrari vereint den Komfort eines Sportwagens mit präzisem Fahrverhalten.