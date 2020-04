Der Name Dino wurde für einen Sport Prototypen wiederbelebt. Der Wagen hatte einen Hubraum von lediglich 1.600 ccm, während das Design an die Modelle der P-Serie erinnerte. Dieser schnelle, wendige Wagen kam in mehreren Langstreckenrennen zum Einsatz und siegte mit Baghetti am Steuer in Vallelunga. Der Wagen schlug sich auch hervorragend mit einem vierten Rang in der Gesamtwertung bei den 1.000 km auf dem Nürburgring. Von Baghetti und Biscaldi gesteuert lag der Wagen auf Position drei vor zahlreichen Konkurrenten mit doppelt oder dreifach so viel Hubraum. Die Weiterentwicklung dieses Modells führte schließlich zur Schaffung des 206 P.