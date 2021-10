Der im Jahr zuvor präsentierte 500 TR musste überarbeitet werden, um die neuen C-Sektor-Reglements des Internationalen Motorsportcodes zu erfüllen, die ab 1957 galten. Das C im Namen des Wagens 500 TRC bezieht sich eben auf diese Tatsache. Scaglietti entwarf eine neue, niedrigere, schlankere und verführerische Karosserie. Das Modell wurde nur von Kunden in Rennen eingesetzt und konnte nicht sofort wichtige Siege einfahren. In seiner Kategorie triumphierte der Wagen jedoch im Jahr 1957 bei den 12 Stunden von Sebring und den 24 Stunden von Le Mans.