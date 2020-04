Diese Modell richtete sich an jene Kunden, die auf der Such nach kompromissloser Höchstleistung in einem Luxuswagen waren. Der 500 Superfast wurde im Jahr 1964 auf dem Genfer Automobilsalon präsentiert und stammte vom 400 Superamerica ab. Der Wagen war mit einem besonderen Triebwerk ausgestattet, das sowohl von der Arbeit von Colombo als auch von der Lampredis profitierte. Mit drei 40 DCZ/6 Weber-Vergasern leistete der Motor 400 PS, womit der Wagen an der Spitze seiner Kategorie landete. 25 Exemplare mit 4-Gang-Schaltung wurden während der ersten Serie gefertigt. 1966 wurde eine zweite Serie mit zwölf Wagen aufgelegt, die noch schneller waren.