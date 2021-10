Der 410S war die Rückkehr zu den 12-Zylinder-Motoren, die Enzo Ferrari so sehr am Herzen lagen. Es handelte sich um einen V12-Doppelzünder mit knapp fünf Liter Hubraum, die von drei Weber 42DCZ/4 Vergasern versorgt wurden. Der Wagen stand auf einem leichten Chassis mit einem Radstand von lediglich 2.500 mm, wobei eine De Dion-Achse die Hinterräder kontrollierte. Zwei 4101S debütierten bei den 1000 km von Buenos Aires, mussten sich aus dem Rennen jedoch leider zurückziehen als sie es anführten, da die Achswellen brachen. Einer der beiden Prototypen wurde an John Elgar in den USA verkauft, wo er zahlreiche Rennen gewann.