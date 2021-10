Der direkte Nachfolger des 315 S, der 335 S, debütierte auf der berüchtigten Mille Miglia des Jahres 1957 mit Alfonso De Portago, der in letzter Minute für den unpässlichen Luigi Musso einsprang. Der Wagen lag an dritter Position als De Portago, sein Beifahrer Edmond Nelson und 14 Zuschauer in einem Unfall bei Guidizzolo ums Leben kamen. Die folgenden Proteste setzten Hochgeschwindigkeitsstraßenrennen in Italien ein Ende. Der 335 S startete auch bei den 24 Stunden von Le Mans und fuhr mit über 193 km/h die schnellste Runde. Der Wagen holte sich schließlich noch die ersten beiden Ränge in den 1000 km von Venezuela und trug damit zum Gewinn der Konstrukteurs Weltmeisterschaften durch Ferrari bei.